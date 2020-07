Stemming abortus geëvacueerd tot na zomer, CD&V-voorzitter Coens: "Blij dat bij andere partijen bedenkingen ontstaan" 

De langere termijn zelf is ook problematisch voor de tegenstanders. "18 weken is een totaal andere ingreep", zegt Coens. "Voor ons is dat een stukje het beschermen van het ongeboren leven." Wat dan met die zowat 500 vrouwen die jaarlijks naar Nederland moeten? "Het gaat er niet over om wetgeving op alle uitzonderingen te baseren", antwoordt de CD&V-voorzitter, die vindt dat de huidige wetgeving al verregaand is.

Vlaams Belang verzet zich ook tegen de voorgestelde versoepeling en wil vanuit het Vlaams Parlement het federale wetsvoorstel proberen tegen te houden. "Er is in Vlaanderen geen draagvlak voor deze verregaande abortuswet", zegt Vlaams fractieleider Chris Janssens.

De uiterst rechtse partij wil daarom via het Vlaams Parlement een belangenconflict indienen, maar ze heeft daarvoor wel de steun van drie vierde van de parlementsleden nodig want onwaarschijnlijk is. "Wij bieden CD&V en N-VA een forum in het Vlaams Parlement om alle mogelijke wettelijke middelen uit te putten om deze abortuswetgeving tegen te houden", zegt Janssens in "De Ochtend" op Radio 1.