Acteur uit "Buurtpolitie" begint met boekhandel in Vilvoorde: "Zelfs in moeilijke tijden moet je soms een sprong wagen"

De leegstand in Vilvoorde schrikt Peter niet af. "Er zijn inderdaad veel lege winkelpanden, maar dat is in Vilvoorde al jaren een uitdaging. Vroeger had je veel onzekerheid rond de komst van het winkelcentrum Uplace. En er zijn in het centrum ook vaak grote werken geweest, wat niet makkelijk was voor de handelaars. Maar ondertussen is er duidelijkheid over Uplace, die plannen zijn erg afgeslankt. En er zijn de laatste tijd ook heel wat zaken bijgekomen. Heel veel mensen denken bij Vilvoorde nog aan het Vilvoorde van vroeger, maar de stad is sterk aan het veranderen."