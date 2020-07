PS-voorzitter Magnette wil dan toch aan tafel met N-VA: de angst voor de oppositie is groot 

De achterban van de PS en de Brusselse afdeling van de partij kunnen wel nog een probleem opleveren voor Magnette. Hij is in het verleden al een paar keer teruggefloten. PS-Kamerfractieleider en Brusselaar Ahmed Laaouej is bijvoorbeeld erg kritisch voor een regering met de N-VA.

"Verschillende partijvoorzitters zegden me: we zijn er nog lang niet. Is hij niet weer in overdrive gegaan met zijn communicatie? Magnette is impulsief. Hij heeft zich in het verleden al laten terugfluiten. Ik durf daar mijn hand niet voor in het vuur steken. Beter een vogel in de hand dan tien in de lucht", vertelt Johny Vansevenant.