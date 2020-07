Apple moet 13 miljard euro aan belastingvoordelen niet terugbetalen aan Ierland

In 2016 had de Europese Commissie beslist dat Apple 13 miljard euro aan fiscale voordelen, die het van de Ierse fiscus had gekregen, moest terugbetalen. Apple heeft al sinds 1980 een belangrijke vestiging in Cork. Ierland heeft sowieso een gunstig belastingregime voor multinationals. Maar tussen 2003 en 2014 betaalde de technologiegigant wel heel weinig belastingen: in 2003 amper 1 procent, in 2014 0,005 procent.

De Europese Commissie beschouwde die belastingvoordelen als een vorm van illegale staatssteun. Daarom wilde Eurocommissaris Vestager dat Apple die ontbrekende belastingen zou betalen. Maar zowel Apple als Ierland ging in beroep. Nu heeft het Gerecht van de Europese Unie, een onderdeel van het Europese Hof in Luxemburg die bevoegd is voor zulke geschillen, beslist dat Apple dat bedrag niet moet betalen, omdat er onvoldoende bewijs is om te spreken van een selectief belastingvoordeel.