Bijzondere oproep van Gentse onderzoekers: "Stuur ons foto’s van fruit op schilderijen"

“We stonden een tijd geleden in het Hermitage-museum in Sint-Petersburg (Rusland), daar hing een schilderij waarop een witte watermeloen was afgebeeld. Dat is iets wat wij niet kennen, watermeloenen zijn meestal groen en rood vanbinnen”, legt De Smet uit. Ze hebben het nagetrokken en ontdekten dat witte watermeloenen vroeger wél bestonden.

Samen begonnen ze aan hun zoektocht naar bijzondere groenten en fruit die worden afgebeeld op schilderijen. "We deden al onderzoek naar wortel en tarwe", zegt De Smet. "In de supermarkt kan je wel eens paarse, gele of rode wortels zien en dat lijkt op het eerste zicht onnatuurlijk. Maar ons onderzoek heeft aangetoond dat de rode en de paarse wortel de voorouders zijn van de wortels die we vandaag kennen."