Brussels Airlines moet extra vliegtuigen laten staan: "Uitblijven akkoord met Belgische regering hypothekeert toekomst"

Maar nu, exact één maand na de herstart van de operaties pakken er opnieuw donkere wolken samen boven het hoofdkantoor van de Belgische luchtvaartmaatschappij. De onderhandelingen tussen het Duitse moederbedrijf Lufthansa en de Belgische regering over financiële steun voor goed 290 miljoen euro gaan te traag. De voorbije weken is er niet voldoende vooruitgang geboekt en daardoor moet de maatschappij nu noodgedwongen vliegtuigen aan de grond houden vernam VRT NWS. In plaats van de geplande 5 langeafstandsvliegtuigen zal Brussels Airlines in augustus 2 van die toestellen inzetten. Op dit moment vliegen er 21 vliegtuigen rond op het Europese netwerk, bedoeling is om dat zo te houden. Maar ook daar gaat de geplande opschaling voorlopig niet door. Een akkoord over de financiële toekomst is nodig om die plannen ook echt uit te rollen.