Queen doorbreekt isolement om "Captain Tom", die miljoenen inzamelde door tuin rond te wandelen, persoonlijk te ridderen

Het plan van ex-legerkapitein Tom Moore was om ter ere van zijn 100e verjaardig in april 10 dagen lang 10 rondjes rond zijn tuin te lopen. Op die manier hoopte hij 1.000 pond in te zamelen voor de Britse gezondheidszorg NHS. Maar zijn initiatief werd een gigantisch succes en tot zijn verbazing haalde hij in een mum van tijd 25 miljoen euro binnen.