"De Dronkenput" in Middelkerke lokt elk jaar 5.000 bezoekers: "Je wordt hier snel duizelig"

Tussen twee huizenrijen in een rustige woonwijk in Middelkerke ligt de "Dronkenput". Het is een gebouw dat eind negentiende eeuw in gebruik zou genomen worden om water in op te slaan en te zuiveren tot drinkbaar water. Helaas is dat nooit gebeurd omdat het gebouw wegzakte door de kracht van het grondwater. "In één nacht is het gebouw 13 procent omhoog gekomen. Ze hebben het nooit kunnen gebruiken. En nu is het een beschermd monument", vertelt conciërge Hedwig fier aan Radio 2 West-Vlaanderen.

