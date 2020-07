Dierenvriendinnen uit Boechout willen broodfok de wereld uit en ondernemen actie

Op termijn wil "Dierenverdriet Stop" de wetgeving rond het fokken van honden en katten laten aanpassen, zodat er geen achterpoortjes meer zijn. "Er moet een einde komen aan de handel in jonge puppy's - meestal uit de Oostbloklanden - die opeengepropt in camionetten naar Vlaanderen worden gebracht en waar het geld in plaats van de gezondheid van de puppy's primeert", besluit Jenny Van Der Velde.