Veiligheidsraad beslist pas volgende week over versoepelingen, premier Wilmès: "Situatie mag zeker niet erger worden"

De Nationale Veiligheidsraad heeft de beslissingen over de uitbreiding van evenementen vanaf 1 augustus nog even uitgesteld. Als de besmettingscijfers zouden blijven dalen, zouden vanaf 1 augustus maximaal 400 mensen aanwezig mogen zijn op indoor evenementen, in plaats van 200 nu. Op buitenevenementen zouden maximaal 800 worden toegelaten in plaats van 400 nu.

Ook voor theaters, concertzalen en sportstadions zou meer mogelijk worden. Maar door de slechte cijfers staat dat nog allemaal op losse schroeven.