Duitse politie zoekt naar gevaarlijke "Rambo" in het Zwarte Woud

Yves Rausch is geen onbekende voor de politie in Oppenau, in het oosten van de deelstaat Baden-Württemberg. Het is een man zonder vaste woon- of verblijfplaats en kwam al meermaals in aanraking met het gerecht. Zondagmorgen troffen agenten hem aan in een hut aan de rand van een bos en wilden ze hem controleren. Rausch werkte in eerste instantie mee, maar trok plots een wapen. Hij kon de wapens van de vier agenten afpakken en verdween in het bos.

Sindsdien zijn honderden agenten naar hem op zoek. Er worden ook speurhonden en een helikopter ingezet. Speurders noemen de man een einzelganger, een eenzaat, en gevaarlijk. "Hij heeft een heel grote voorliefde voor wapens, hij is een wapengek", aldus procureur Herwig Schäfer. Rausch is het bos in getrokken met pijl en boog, een mes en pistolen. Straten in de buurt zijn afgesloten, automobilisten wordt gevraagd geen lifters op te pikken. Inwoners wordt aangeraden om zoveel mogelijk binnen te blijven. Maandag bleven ook scholen en kinderdagverblijven dicht.

Volgens de politie kent Rausch de bossen heel goed. "Het woud, dat is als een woonkamer voor hem", zegt politiecommissaris Reinhard Renter gisteren. Ondanks de massale ontplooiing van de politie is er nog geen spoor van de man. "Maar we geven onze inspanningen niet op, we hebben een lange adem." De speurders hebben voorlopig geen idee wat de man ertoe gebracht heeft om de agenten aan te vallen en in het bos te verdwijnen.

Bekijk hieronder beelden van de klopjacht in de streek van Oppenau: