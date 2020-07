Franstalige jeugdrechters in Brussel laten opgepakte minderjarigen niet langer vrij: protestactie stopgezet

Het was eind juni dat de Franstalige jeugdrechters een brief stuurden naar minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om het gebrek aan personeel aan te kaarten. In de brief dreigden ze alle minderjarige verdachten vrij te laten indien ze geen gehoor kregen. De griffie van de Franstalige jeugdrechtbank kampt al lange tijd met personeelstekort en was de beloftes van het kabinet nu beu, stond te lezen in de brief.