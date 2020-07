Geen bloemenstoet, wel 3 gigantische bloementapijten in Blankenberge

Door de coronamaatregelen was het snel duidelijk dat de bloemencorso, een evenement dat jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers trekt, deze zomer niet kon doorgaan. De optocht is traditioneel het einde van het zomerseizoen in Blankenberge. Maar ondertussen werd een alternatief gevonden: tijdens het weekend van 29 en 30 augustus zullen 3 grote bloementapijten het stadscentrum van Blankenberge sieren. Het grootste tapijt neemt meer dan 400 vierkante meter in beslag.