Genk pakt "patsergedrag" met luide auto's en quads aan: "Met camera's en geluidsmetingen"

De bewoners van de Stalenstraat kaarten het probleem van de luidruchtige straatracers al jaren aan. "Die gasten rijden hier elke dag rondjes met hun auto met sportuitlaten" zegt buurtbewoner David Vandegoor. "Met de nodige luide knallen en steekvlammen. Dus met een open raam slapen of 's avonds rustig op het terras zitten is onmogelijk." Vandegoor overweegt zelfs om zijn huis te verkopen. "We hadden de schatter al laten komen, maar dit nieuws verandert de zaak natuurlijk. Misschien is het niet meer nodig om te verhuizen. Want ik woon hier heel graag."