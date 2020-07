Gentse specialist pleit voor verplichte mondmaskers in de openlucht om tweede besmettingsgolf te voorkomen

Professor infectieziekten Steven Callens van het UZ Gent pleit ervoor om ook op openbare plaatsen, en zelfs in de openlucht, een mondmasker te dragen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Een sterke aanbeveling of zelfs een verplichting door de Nationale Veiligheidsraad, is volgens hem een goed idee. "Zeker nu we af lijken te stevenen op een nieuwe besmettingsgolf."