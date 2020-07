Gentse zomerfoor is verhuisd naar Sint-Pietersplein: “Zo kunnen we beter de coronamaatregelen naleven”

“Er is een aparte in- en uitgang”, zegt Guido Herman van de koepel van foorkramers. “Stewards houden in de gaten of er niet te veel mensen aanwezig zijn. Verder moeten mensen bij het binnenkomen van de kermis hun handen ontsmetten. Ook aan elk kraam is dat het geval. Na elke spelbeurt wordt elke attractie nog ’s individueel ontsmet.”

De Gentse zomerfoor staat er dit jaar van 15 tot en met 26 juli.