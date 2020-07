"Glee"-actrice Naya Rivera per ongeluk verdronken

Een medewerker van het bedrijf dat de bootjes verhuurt, vond haar zoontje in de namiddag ongedeerd maar alleen terug in het bootje. De jongen was aan het slapen. Hij vertelde dat hij en zijn moeder waren gaan zwemmen, maar dat zij niet meer boven water was gekomen.



De voorbije week werd met man en macht naar de vrouw gezocht. Maandag werd haar lichaam teruggevonden in het meer.

Rivera begon haar carrière als actrice en model toen ze nog een kind was. Ze verscheen toen vooral in tv-reclamespots in de VS. Rivera is het meest bekend van "Glee", een populaire Amerikaanse musicalserie die tussen 2009 en 2015 op Fox werd uitgezonden. Ze speelde daarin de rol van cheerleader Santana Lopez en was in alle zes seizoenen te zien.