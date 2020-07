Halle voert leegstandsbelasting in voor winkel- en handelspanden

De stad had al langer een leegstandsbelasting, maar die was enkel van toepassing op woningen. Nu wordt deze dus uitgebreid naar winkelpanden. "Halle heeft veel troeven als winkelstad. Het is heel belangrijk voor de beleving en het uitzicht van de stad dat we hier zo goed mogelijk aan werken," legt schepen van Ruimte en Wonen Marijke Ceunen uit.