Hasselts café dat over de schreef ging, moet zes weken dicht

Vanmiddag moest de uitbater zich komen verantwoorden bij het stadsbestuur. "De man heeft zijn versie van de feiten kunnen geven" zegt burgemeester Steven Vandeput , "maar is het duidelijk dat de man hardleers is. We hebben daarom een sluiting opgelegd van zes weken. En hij moet zich intussen in orde stellen met het nieuwe horecareglement dat we onlangs invoerden". En dat betekent dat hij een aantal documenten moet ter beschikking hebben zoals een moraliteitsverslag van de politie en een brandweerkeuring.