Stijgend waterpeil van stuwmeer Grote Rennaissancedam zet spanningen tussen Ethiopië en Egypte op scherp

In Ethiopië begint het gigantische stuwmeer achter de Grote Renaissancedam op de Blauwe Nijl zich te vullen met water. Maar dat is een natuurlijk proces, te danken aan de hevige regenval, zegt de Ethiopische regering. Ethiopië ontkent dat het begonnen is het stuwmeer te vullen. Als dat toch het geval zou zijn, dan dreigen de jarenlange spanningen tussen Ethiopië en Egypte over het prestigieuze infrastructuurproject fel op te lopen.