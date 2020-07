J. J. Lionel, Belgische zanger van de "Vogeltjesdans", overleden

"La danse des canards" werd een wereldhit en dat met de stem van de Waal J. J. Lionel. Hij maakte ook muziek bij de Wallace Collection. De man is overleden op zijn 72e, maar de "Vogeltjesdans" lijkt het eeuwige leven te hebben, of het nu instrumentaal of gezongen is. De geschiedenis van het liedje begint in de Alpen, waar een Zwitserse componist een Belgische platenproducer ontmoet in een hotel in Davos.