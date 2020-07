Kastelenjager Giedo wil uitkijkpunten bij kastelen in Limburg: “Meer dan 50 prachtige kastelen die de mensen niet zien”

Kastelenjagen, het is het zoveelste nieuwe fenomeen dat ontstaan is tijdens de lockdown. Giedo Wysmans is de uitvinder van dat fenomeen. Dat vertelt hij ons voor de deur van Kasteel Lagendal in Lummen. “Tijdens de lockdown heb ik het oude boek “Kastelen van Limburg” ontdekt. Dat staat vol met pentekeningen van een aantal kastelen in de provincie. En toen dacht ik: je hebt al berenjagen, maar ik ga kastelenjagen en die kastelen eens opzoeken en bekijken. Dat is begonnen met het kasteel in Diepenbeek, en ondertussen heb ik al 30 kastelen op mijn teller. Er zijn meer dan 50 kastelen in onze provincie, nog veel meer dan in dat boek getekend staan dus.”

Met veel nieuwsgierigheid en een elektrische mountainbike onder zijn achterwerk, trekt Giedo nu al enkele maanden doorheen de provincie. “Ik neem gewoon de kaart van het fietsroutenetwerk erbij, en daar staan de icoontjes van de kastelen op”, vertelt de kastelenjager. “Dan fiets ik tot daar om het kasteel te zoeken, maar je moet wel vaak afwijken van het fietsroutenetwerk en wat zijpaden nemen. De kastelen zelf staan ook vaak verstopt achter hagen en poorten, dus soms moet je onder de haag kruipen om het domein te bekijken. Je komt dan natuurlijk wel plots terecht in iemands achtertuin of terras.”