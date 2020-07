Leegstand in Vilvoorde: nu sluit ook kledingwinkel H&M de deuren

De voorbije jaren gingen al verschillende handelszaken dicht in het centrum van Vilvoorde. En nu verdwijnt ook nog de kledingwinkel H&M. “Het gaat om een combinatie van factoren”, vertelt H&M-woordvoerder Marianne Nerinckx. "Het veranderende consumentengedrag waarbij mensen steeds vaker online shoppen, speelt zeker mee. En dit is nog versterkt door corona, al heeft de sluiting er niet rechtstreeks iets mee te maken. Ook een aflopende huurovereenkomst speelt mee. En we bekijken ook constant of onze winkels nog modern genoeg zijn. Door de optelsom van die factoren is beslist om de winkel in Vilvoorde niet meer te vernieuwen maar te sluiten.”