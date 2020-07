Koepel wil bescherming én meer investeringen in alle schuttertorens na verwoestende brand in Wetteren

"Ooit waren er in België 88 schutterstorens", vertelt Dieter Gezels van de Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters met weemoed in zijn stem. "Nu zijn er nog maar een handvol over waarvan er eigenlijk maar 5 nog in gebruik zijn. In Oost-Vlaanderen staan er 6 torens, in de helft ervan wordt af en toe nog geschoten." De bond wil dat er snel werkt wordt gemaakt van renovaties van de torens. "Er dreigt belangrijk patrimonium te verdwijnen."

De schutterstoren in Wetteren (1933), die afgelopen weekend afbrandde, was in slechte staat volgens de bond. "De toren was verloederd, waarschijnlijk door slecht onderhoud. Het was een stalen constructie. Elders zien we dat houten torens staan te verrotten." Begin dit jaar raakte de schutterstoren van Zelzate (1927) zwaar beschadigd bij een storm.