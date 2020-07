Kortrijk Xpo verliest 1,5 miljoen euro door coronacrisis: "We hebben dringend een datum van heropstart nodig"

Voorlopig vinden er in het najaar maar 15 van de 27 voorziene beurzen plaats in Kortrijk Xpo. "We hebben meer perspectief nodig", zegt Lander Mestdagh van Kortrijk Xpo. "Concreet vragen we aan de Nationale Veiligheidsraad om na te denken over een heropstartdatum. We weten dus nog altijd niet wanneer we weer beurzen mogen organiseren. En dat is voor ons heel belangrijk. Of het nu op 1 september is of op 1 oktober: het maakt voor ons niet uit. Zolang het maar duidelijk is."

"Een beurs voorbereiden duurt al gauw enkele maanden", zegt Mestdagh. "We hebben nu een aantal beurzen klaarstaan, waar we nog heel wat voorbereidingswerk aan hebben. Een datum is echt noodzakelijk om al die beurzen te kunnen laten doorgaan of te verplaatsen naar een later moment."