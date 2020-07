Kunstminnende kater doet soms dutje in Design Museum Gent: "Tot nu toe was hij braaf, maar we vrezen schade"

Gisteren sloop kater Aldo opnieuw ongemerkt het museum binnen. Daar nestelde hij zich op een installatie van textiel (zie foto hierboven). “Gelukkig was het geen duur museumstuk”, zegt Laporte. “Het was het resultaat van een workshop. Toch maken we ons zorgen. Een poes zou schade kunnen aanbrengen door te klauwen of door er zijn behoefte op te doen. Maar dat is gelukkig nog niet gebeurd.”