Laatste dag voor belastingaangifte, maar fiscus organiseert nog hulp in augustus en september 

Op telefonische hulp van de fiscus kunt u vandaag niet meer rekenen. Tot eind juni werden 280.000 aangiftes ingevuld met telefonische hulp van medewerkers van Financiën. Het gaat om mensen die vorig jaar hulp hebben gezocht in de belastingkantoren, shoppingcentra of tijdens gemeentelijke zitdagen. Door de coronacrisis konden die dit jaar niet doorgaan. "Van wie we het telefoonnummer hebben, hebben we zelf opgebeld", zegt woordvoerder Francis Adyns. "Wie een papieren aangite kreeg, moest ons opbellen."