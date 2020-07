Liveblog: Gemiddelde aantal besmettingen blijft stijgen, maar minder sterk. En wat beslist de Veiligheidsraad?

In de Verenigde Staten blijven het oosten en het zuiden zwaar getroffen door het nieuwe coronavirus. Florida registreerde dinsdag een recordaantal doden op één dag met 132 overlijdens, wat het totale aantal slachtoffers in de zuidoostelijke staat op meer dan 4.000 brengt. Ook werden meer dan 9.000 nieuwe besmettingen

"We moeten allemaal ons deel blijven doen om de meest kwetsbaren onder ons te beschermen en drie zaken vermijden: "gesloten ruimtes, drukke plaatsen en nauw contact", zegt gouverneur Ron DeSantis op Twitter. "De oudere bevolking en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen beschermen blijft onze topprioriteit."

In Alabama werden gisteren 40 overlijdens geregistreerd, ook een record. In Nort Carolina waren er 35 overlijdens. In beide staten stijgt het aantal dodelijke slachtoffers tot boven 1.100. In Texas werden dinsdag 10.745 besmettingen gemeld, ook alweer een record.

Het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen in de VS begon ongeveer zes weken geleden te stijgen. Sinds het begin van de epidemie werden volgens Johns Hopkins University al 3.431.574 besmettingen en 136.466 overlijdens geregistreerd. De VS is daarmee het zwaarst getroffen land ter wereld.