Toerist in eigen land: welke hotspots zijn populair bij de lokale bevolking, welke bij toeristen en dagjesmensen?

Verantwoording

De data voor dit verhaal zijn afkomstig van de reiswebsite TripAdvisor, omdat dit de enige plek is waar op grote schaal gegevens te vinden zijn over attracties in België en wie deze bezoekt.

Vervolgens is de vraag hoe je de term 'local' definieert. In dit verhaal kiezen we voor een vrij nauwe definitie: de locatie van de recensent moet dezelfde zijn als de locatie van de attractie.

Dat is deels ingegeven door technische beperkingen, en deels omdat België een relatief klein land is en steden zo dicht bij elkaar liggen dat een inwoner van Leuven bijvoorbeeld al snel ook een 'local' in Brussel zou zijn.

Met deze definitie is ongeveer 40 procent van de attracties meer dan gemiddeld bezocht door locals.