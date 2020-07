Man zaait huwelijksaanzoek in maïsveld in de buurt van Achel: "Ik liet er geen maïs over groeien, zij zei ja"

Op internet dook een foto op van een maïsveld in de buurt van Achel met daarin een huwelijksaanzoek. "Anneke, wil je met me trouwen?", staat er. Maar wie is Anneke? Radio 2 Limburg ging in "Start je dag" naar haar op zoek en kwam uit bij een Nederlander uit Valkenswaard. "In april ben ik begonnen met de maïs te zaaien, of net niet te zaaien", lacht Joost Roothans, de echtgenoot in spe.