Mini-recyclagepark gaat van wijk naar wijk in Antwerpen

Voortaan kan je in Antwerpen kleine spullen naar een mobiel recyclagepunt brengen. In het mini-recyclagepark kan je terecht met afval waarvoor je op een containerpark niet hoeft te betalen en met kleine spullen die in een boodschappentas passen. “Er wordt geflyerd voordat we naar een wijk gaan. De data en locaties zijn te vinden op de website van de stad Antwerpen”, zegt schepen voor Stads- en Buurtonderhoud Fons Duchateau (N-VA).