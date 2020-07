Lachaert (Open VLD) positief over opening PS, "Maar nu niet weer van nul starten, basisnota heeft sociale accenten"

Dat PS-voorzitter Magnette bereid is om te spreken over een staatshervorming, wordt ook positief onthaald. "Iedereen voelt dat er aan het politieke systeem iets moet wijzigen. Als het is om daarover te praten, dan staan wij daarvoor open. Ik denk dat de volgende verkiezingen ook voor een stuk zullen gaan over de vraag hoe we ons land efficiënter kunnen maken", verklaart Open-VLD voorzitter Lachaert.

Op sociaal-economisch vlak heeft Magnette wel altijd laten verstaan dat zijn partij het centrumrechtse beleid van de regering-Michel (bijgenaamd "Zweeds") niet wil voortzetten. Dat er inderdaad ook linksere elementen in een regeerakkoord met de PS gaan moeten zitten, beseft ook Peter De Roover. "Men moet de N-VA respecteren in haar programma. Omgekeerd, wanneer je de PS meeneemt in een onderhandeling, kan het niet zijn puur om zetels te leveren. Dan zal dat zijn invloed hebben op het programma."

CD&V-voorzitter Joachim Coens zei daarover vanmorgen het volgende in "De Ochtend" op Radio 1: "Er is op vandaag geen sprake meer van een Zweeds beleid. De situatie is anders, we zitten ook in de coronacrisis. Wat ons betreft als christendemocraten willen we corrigeren op dat beleid."