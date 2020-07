BELUISTER: Nieuw liedje voorgesteld van Johny Turbo, 20 jaar na zijn dood 

Een van die nummers gaat over Peter Caesens, de belleman van Kortrijk die in maart omkwam tijdens een brand in zijn huis. Als eerbetoon aan Peter én aan Johny Turbo is het nummer vandaag voorgesteld. De Turbo Alive band, de tribute band rond Johny Turbo heeft het liedje uitgewerkt en opgenomen. In tegenstelling tot zijn andere muziek is het een zeer ingetogen nummer. Het andere nummer "Zwoai met uw gat" is wel weer een typisch feestnummer, maar zal later nog opgenomen worden.