NMBS verbiedt fiets op trein van en naar kust en Ardennen vóór 13 uur en tussen 16 en 20 uur

Twee weken na de invoering van de regel heeft de NMBS beslist om de klassieke fiets te bannen uit de treinen van en naar de kust en de Ardennen tijdens de spitsuren.

"We zien dat we nu tachtig procent meer fietsen aan boord hebben in onze treinen. Daardoor worden soms toegangen tot de trein of doorgangen voor rolstoelgebruikers geblokkeerd. Vanaf 18 juli tot en met zondag 30 augustus zijn geen fietsen meer toegelaten op treinen naar de kust en de Ardennen die voor 13 uur aankomen of tussen 16 een 20 uur weer vertrekken", zegt Dimitri Temmerman van de NMBS in "De wereld vandaag" op Radio 1.