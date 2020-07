Belgische en Nederlandse partners willen grootste zeewierboerderij ter wereld bouwen tussen windturbines in Noordzee

Vrij naar het liedje dat Liza Minelli en Frank Sinatra zongen: als je het op die plaats kan, dan kan je het overal. Als je op die plaats in de Noordzee een zeewierboerderij kan aanleggen, dan ben je vertrokken. Want hoewel er vele voordelen zijn, is de plaats waar de zeewierboerderij komt, niet vanzelfsprekend. Het kan er hard stormen. Toch gaan ze er voluit voor, met steun van de Europese Unie en hulp van de Gentse universiteit. De ambitie is groot, zegt projectleider van Wier&Wind Bert Groenendaal:

"Het is zeker niet de gemakkelijkste locatie, we kunnen veel beter in een fjord in Noorwegen gaan liggen. Maar het is wel zo dat we van plan zijn in die Noordzee tegen 2030 achtduizend vierkante kilometer aan windmolenparken te leggen en om die nu alleen maar voor die windmolens te gebruiken, dat is zonde. Als men wil dat daar de ruimte op verschillende manieren tegelijk wordt benut, dan kom je al snel uit bij aquacultuur en zeewier is dan eigenlijk de meest mooie vorm van aquacultuur die je kunt doen, omdat het zo goed is voor het milieu, klimaatbeheersing en et cetera."