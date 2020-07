Ondanks coronacrisis, vijf nieuwe handelszaken in Landen

"Ik ben verrast", zegt schepen van Lokale Economie Gary Peeters, "in de omliggende steden horen we net dat er veel zaken sluiten. Bij ons gebeurt het tegenovergestelde. Ik ben daar uiteraard blij mee." Volgens Peeters zijn de nieuwe handelszaken misschien wel het gevolg van de starterspremie die Landen heeft ingevoerd. Wie een nieuwe zaak begint krijgt 4000 euro. "Dat is geen aalmoes", aldus de Landense schepen.