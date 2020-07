Opnieuw plofkraak in Stabroek: veel schade, daders op de vlucht

Rond 4 uur vannacht is er een plofkraak gepleegd op een bankautomaat in het kantoor van Bpost in Stabroek. Er is veel schade. De daders sloegen op de vlucht. Hoe groot de buit is, is nog niet bekend. Vorig jaar gebeurde er ook al een plofkraak in Stabroek, in het bankfiliaal van Argenta dat naast het postkantoor ligt.