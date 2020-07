Oudste rechter van Amerikaanse Hooggerechtshof Ruth Bader Ginsberg opnieuw opgenomen in ziekenhuis

Ruth Ginsburg is maandag al opgenomen in een ziekenhuis in Washington D.C. Ze had last van koorts en koude rillingen. Er werd gedacht aan een mogelijke infectie.

Dinsdag is ze overgebracht naar het Johns Hopkins-ziekenhuis in Baltimore. Daar bleek het probleem een galweg-stent te zijn die een jaar eerder was geplaatst. Ginsburg onderging een endoscopie en de stent is schoongemaakt. Een stent is een metalen of kunststof buisje dat dient om het te veel aan galvocht af te voeren.