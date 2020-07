Pajottenland investeert in goudsbloemen: "Misschien een nieuwe teelt voor landbouwers"

Goudsbloemen worden in verschillende producten gebruikt. De blaadjes worden verwerkt in zalfjes en cosmetica, en van de zaden wordt olie voor in voeding gemaakt. De Belgische industrie voert de bloemen in vanuit Egypte, maar er is een kans dat de Vlaams-Brabantse landbouwers die productie op zich gaan nemen. "Er zijn in de Zuiderse landen problemen met de kwaliteit, want daar mogen ze bepaalde producten gebruiken die hier niet toegelaten zijn," zegt Louis-Marie Tenstedt, een van de proefkwekers.