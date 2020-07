Peer haalt alleenstaanden uit isolement met telefooncirkels: "Eenzame inwoners bellen elkaar op"

"De vrijwilliger start de cirkel op en belt de eerste eenzame op het lijstje op. Die belt op zijn of haar beurt de volgende op het lijstje op", legt Kathy Leyman van het OCMW in Peer uit. "Het is de bedoeling dat ze een kort praatje maken. We hebben 8 tot 10 namen op het lijstje staan. Op het einde wordt de vrijwilliger gebeld, dan is de cirkel rond."

Het is belangrijk dat de cirkel niet doorbroken wordt. "Als we merken dat iemand niet opneemt, ook niet als we het een paar keer geprobeerd hebben, dan is dat voor ons een signaal. Dan is er misschien iets aan de hand."