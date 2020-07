Rattenplaag in Brussel kost half miljoen euro: "Door COVID-19 hebben ze de straten opnieuw veroverd"

Sinds 2001 is er een duidelijke toename van het aantal bruine ratten in het Brussels Gewest. En die hebben zich overal verspreid. De bruine ratten zitten nu op plaatsen waar ze nog nooit eerder zijn gespot. "Momenteel gaat het gemiddeld om twee ratten per inwoner, dus er zitten ongeveer anderhalf miljoen ratten in Brussel", zegt Fouad.