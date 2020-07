Het reproductiegetal klimt (opnieuw) boven 1 en "dat baart zorgen", maar wat zegt die R-waarde nu precies? 

Het reproductiegetal, er is al veel over gezegd en geschreven tijdens deze coronacrisis. Eenvoudig gezegd toont de reproductiegraad (of de "R-waarde") hoeveel nieuwe mensen besmet geraken door iemand die het coronavirus heeft. De R-waarde wordt berekend door drie parameters: hoe besmettelijk is het virus, hoeveel contact is er tussen besmette personen en hoe lang blijft iemand besmettelijk.