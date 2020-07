Seksuele diensten voor mensen met beperking weer van start

Vier maanden lang moest vzw Aditi de deuren sluiten. "Er zijn minder aanvragen gekomen tijdens corona, wat op zich wel begrijpelijk is. Seksueel contact hebben tijdens een pandemie is geen evidentie", vertelt Steven De Weirdt van de vzw. “Nu vinden we het terug tijd om opnieuw op te starten, maar dat gaan we niet zomaar doen. We nemen strenge maatregelen.”

Dienstverleners gaan "gegroepeerd" te werk: op één dag tijd bezoeken ze verschillende klanten en daarna gaan ze twee weken in quarantaine. Na die periode kunnen ze opnieuw een groep klanten bezoeken, om daarna weer twee weken thuis te zitten. Zo kan de vzw een overzicht bewaren en ingrijpen als er een besmetting is. “En uiteraard gelden er ook de basisregels zoals het gebruik van mondmaskers, handgels en het ontsmetten van de ruimtes”, verduidelijkt De Weirdt.