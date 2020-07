Standbeeld Britse activiste prijkt op sokkel van neergehaalde slavenhandelaar in Bristol

In de Engelse stad Bristol staat een standbeeld van een Britse activiste met een gebalde vuist, het beeld staat op de plaats waar eerder het standbeeld van Edward Colston stond. Het beeld van de slavenhandelaar werd vorige maand tijdens antiracismeprotest in het water gegooid. De kunstenaar heeft het beeld van de activiste zonder toestemming op de sokkel geplaatst: "Het moet het gesprek over racisme gaande houden".