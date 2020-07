Kamer tilt stemming versoepeling abortus over de zomer na fel debat over procedurekwesties

Eerder vanmiddag hadden de Kamerleden anderhalf uur nodig om te debatteren over de kwestie of ze vandaag wel zouden debatteren over de wenselijkheid van een verdere versoepeling van abortus. Daarbij kwam het geregeld tot forse aanvaringen tussen onder meer Eliane Tillieux (PS) en Valerie Van Peel (N-VA). "Waarom deze chantage? Dit is schandalig", aldus Tillieux, die de vertragingsmanoeuvres laakt. "Dit is geen debat, dit is je eigen goesting kost wat kost willen doordrijven", aldus Van Peel.

"Wij blijven altijd bereid om te praten", aldus CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten. Hij wil naar eigen zeggen een compromis bereiken. "Indien dat niet mogelijk is, zullen wij ons blijven verzetten tegen de agendering." Open VLD-fractieleider Vincent Van Quickenborne roept op tot redelijkheid. "Wij zijn bereid de hand te reiken, maar binnen een redelijke termijn", aldus Van Quickenborne.