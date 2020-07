Dit weekend naar het strand van  Oostende? Reserveren sterk aangeraden!

Iedereen kan vanaf woensdag 15 juli gratis aanmelden via de website van de stad Oostende, via de balie van Toerisme Oostende, het UiTloket of het gratis nummer 0800 62 167.

"Je krijgt dan een QR-code en met die code kan je de 3 drukste stranden van Oostende betreden", zegt directeur van Toerisme, Peter Craeymeersch. "Reserveren is niet verplicht, maar wel sterk aangeraden. Anders riskeer je geen plaats te hebben. Uiteraard hebben we nog andere stranden, waar het sowieso rustiger is en waar je niet moet reserveren."