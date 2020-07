Strandjutters in Blankenberge vinden trouwring die vrouw uit Landegem in zee verloor: "Nieuwe was nooit hetzelfde"

Kelly Cattoor uit Landegem ging er van uit dat ze haar trouwring voorgoed kwijt was. Toen ze maandag op bezoek was bij familie in Blankenberge en met de kinderen in het water ging spelen, gleed de ring van haar vinger. "Ik had het niet eens door", zegt ze. "Pas toen ik uit het water was, zag ik dat hij niet meer om mijn vinger zat." Het was haar schoonbroer die voorstelde om een oproep te doen via sociale media. Met succes. De dag erna ging een aantal strandjutters aan de slag, onder wie haar neef. Strandjutters gaan met metaaldetectoren op zoek naar waardevolle voorwerpen die onder het zand liggen.

Tegen alle verwachtingen in vond haar neef de ring na 6 minuten terug. "Ik had er mij een beetje bij neergelegd dat hij voor altijd zoek was", zegt Kelly. "Ik voelde mij zeer teleurgesteld, maar was er al bij al nuchter bij gebleven. Tot ik, kort nadat de zoekactie begonnen was, een filmpje ontving waarin te zien was hoe ze mijn ring teruggevonden hadden. Ik was helemaal overmand door emoties, want ook al kun je die ring laten namaken, het was nooit hetzelfde geweest. Op 1 augustus ben ik 12 jaar samen met mijn man Olivier. Die ring is anders nog nooit van mijn vinger gegaan."

Vandaag is Kelly haar ring gaan ophalen in Blankenberge. Ze heeft de strandjutters meteen ook stevig getrakteerd.