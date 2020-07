In "Terzake docu" vandaag een reportage uit de vierdelige reeks "Forbidden stories". Dat is een internationaal journalistiek platform van tientallen journalisten van over de hele wereld die het onderzoek voortzetten van collega's die bedreigd werden, gevangen zaten of zelfs vermoord werden. Ze deden onderzoek in Afrika, Azië en Centraal-Amerika. Hun missie: elke vorm van censuur omzeilen door deze verhalen wel te publiceren