Tielt-Winge wil liever huwelijk met Bekkevoort dan met Aarschot

Burgemeester Rudi Beeken van Tielt-Winge blijft dus bij zijn eerder dit jaar aangekondigde intentie om eventueel te fusioneren met Bekkevoort. Volgens de nieuwe fusieplannen van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers krijgen gemeenten die samensmelten pas geld als ze samen minimaal 20.000 inwoners hebben.

Tielt-Winge en Bekkevoort komen samen aan zo'n 17.000 inwoners en zouden dus geen aanspraak kunnen maken op financiële steun. Dat is geen probleem, zegt burgemeester Rudi Beeken van Tielt-Winge: "De intentie van onze beide besturen te fusioneren, is helemaal niet ingegeven door de financiële steun die van hogerhand zou kunnen komen. We willen beide gewoon vermijden dat we op termijn opgeslokt worden door een stad in de buurt. Voor Tielt-Winge is dat dan Aarschot, voor Bekkevoort Diest. En we denken dat onze bevolking beter gediend is met de creatie van een grotere landelijke gemeente met een sterker bestuur."