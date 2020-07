Buiten trouwen in Oostende met uitzicht op de Mercator

Oostendenaars konden elkaar enkel in de Alice Freyzaal in het stadhuis eeuwige trouw beloven. Om het in de toekomst ook mogelijk te maken om te trouwen op locaties buiten het domein van het stadhuis, is een herziening van het huwelijksreglement nodig. Want wettelijk moet dat gebeuren op grond van het stadhuis. Buiten trouwen aan de voorkant of de achterkant van het stadhuis hoort daar wel bij. “We onderzoeken of er formules nodig zijn waarbij mensen ook op andere buitenlocaties kunnen trouwen", zegt schepen van Burgerzaken Hina Bhatti.